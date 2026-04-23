« Flashback » du 23 avril 2026 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1

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Flashback, vos épisodes inédits du jeudi 23 avril 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Flashback » avec Michaël Youn. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Flashback du 23 avril 2026, vos épisodes

Épisode 5 : Lorsqu’une trader est retrouvée morte, Elsa et Josselin s’immergent dans l’univers impitoyable de la finance lyonnaise, où rivalités et manipulations font loi. De son côté, Elsa poursuit son enquête pour sauver sa mère et réalise que la menace pourrait venir d’un endroit bien différent de celui qu’elle imaginait…

Épisode 6 : À la suite d’une disparition inquiétante, Elsa et Josselin se rendent dans les locaux du magazine féminin La Lyonne. Ils découvrent rapidement que l’affaire est liée à Anouk. Pour Elsa, l’urgence est totale : si elle veut sauver sa mère, c’est maintenant ou jamais…



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Personnages et interprètes

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), June Bénard-Gourion (Elsa enfant), Lohi Coffinot (Hugo), Jacques Douplat (Gégé le clodo), Yves Sandeau (Piéton), Thomas Poulard (Agent IJ), Inès Kermas (Sophie), Jamel El Gharbi (Steeve), Samuel Dupuy (Denis), Pierre Vandestock (OPJ)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni)