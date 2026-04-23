« Un p’tit truc en plus » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (23 avril 2026)

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Un p’tit truc en plus au programme TV du jeudi 23 avril 2026 – Ce soir M6 vous propose le film inédit « Un p’tit truc en plus ». Un film de et avec Artus aux côtés de Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, ou encore Mayane.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







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« Un p’tit truc en plus » : l’histoire

Pour fuir la police après un braquage, un père et son fils en cavale n’ont d’autre choix que de se réfugier dans une colonie de vacances accueillant de jeunes adultes en situation de handicap mental. Ils s’y font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Une situation aussi risquée qu’improbable, qui marque le début de nombreux ennuis… mais aussi d’une aventure humaine bouleversante qui les transformera à jamais.

Le casting

Avec Artus (Paulo / Sylvain), Clovis Cornillac (La Fraise / Orpi), Alice Belaïdi (Alice), Marc Riso (Marc), Céline Groussard (Céline), Gad Abecassis (Gad), Ludovic Boul (Ludovic), Stanislas Carmont (Alexandre), Marie Colin (Marie), Mayane-Sarah El Baze (Mayane), Thibaut Conan (Thibaut), Théophile Leroy (Théophile), Boris Pitoëff (Boris), Sofian Ribes (Sofian), Arnaud Toupense (Arnaud), Benjamin Vandewalle (Benjamin)



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VIDEO « Un p’tit truc en plus », la bande-annonce