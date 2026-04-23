Audiences 22 avril 2026 : « Elles deux » leader devant « Secrets d’histoire »

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Audiences 22 avril 2026 – C’est France qui s’est imposé en tête des audiences hier soir avec le téléfilm inédit « Elles deux », qui a réuni 2,30 million de téléspectateurs pour 13,2% de pda.


C’est devant France 3 avec un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». qui a été suivi par 1,91 million de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

Audiences 22 avril 2026 : « Elles deux » leader devant « Secrets d'histoire »
© Zhou.Y – LBAI – France Télévisions


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Audiences 22 avril 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,84 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,35 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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