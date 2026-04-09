« Flashback » : lancement de la saison 2 inédite ce soir sur TF1 (9 avril 2026)

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Flashback, vos épisodes inédits du jeudi 9 avril 2026 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance la saison 2 inédite de la série « Flashback » avec Michaël Youn. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Flashback du 9 avril 2026, vos épisodes

Épisode 1 : De retour en 2024, Elsa réalise que son voyage dans le passé a provoqué la mort de sa mère. Déterminée à réparer cette tragédie, elle retourne en 1996 et reprend du service aux côtés de son père, Josselin. Leur nouvelle enquête les entraîne dans l’ambiance énergique et colorée d’une salle de sport. Mais pour Elsa, une seule priorité compte : sauver sa mère.

Épisode 2 : Un jeune rappeur est retrouvé sans vie sous une passerelle. Elsa et Josselin s’immergent dans les coulisses du rap lyonnais, entre tensions artistiques et ambitions de succès. Mais à mesure que l’enquête progresse, Elsa poursuit en parallèle ses propres recherches pour sauver sa mère, au risque de tout compromettre…



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Personnages et interprètes

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), June Bénard-Gourion (Elsa enfant), Lohi Coffinot (Hugo), Jacques Douplat (Gégé le clodo), Yves Sandeau (Piéton), Thomas Poulard (Agent IJ), Inès Kermas (Sophie), Jamel El Gharbi (Steeve), Samuel Dupuy (Denis), Pierre Vandestock (OPJ)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni)