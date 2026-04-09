« Mission travaux : ma maison est un chantier » : nouveau numéro ce soir sur M6 (9 avril 2026))

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C’est un nouveau numéro inédit de « Mission travaux : ma maison est un chantier », présenté par Laurent Jacquet, qui vous attend ce jeudi soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







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« Mission travaux : ma maison est un chantier » : présentation

Sigritte et Hervé, 42 ans, composent une famille recomposée de quatre enfants. Marquée par la perte de son enfant, Sigritte s’est installée en Charente-Maritime, où elle a rencontré Hervé. Ensemble, ils se sont lancés dans la rénovation d’une ancienne grange au charme indéniable. Mais après deux années de travaux éprouvants, les tensions se sont accumulées et leur couple s’est fragilisé, au point d’envisager une séparation. Leur projet de maison familiale a peu à peu viré au cauchemar.

C’est alors que Laurent Jacquet entre en scène avec son équipe d’artisans. Grâce à son expertise, il va analyser la situation, pointer les problèmes et remettre les choses à plat. Son objectif : débloquer le chantier et permettre à la famille de repartir sur de bonnes bases.



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VIDÉO bande-annonce