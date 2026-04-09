Audiences 8 avril 2026 : « Soeurs et demie » leader devant PSG / Liverpool, Top Chef au plus bas

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Audiences 8 avril 2026 – C’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec le téléfilm inédit « Soeurs et demie », qui a rassemblé 3,28 millions de téléspectateurs pour 8,3% de pda.





C’est loin devant Canal+ avec le quart de finale aller de la Ligue des Champions PSG / Liverpool. La victoire des parisiens a été suivié par 2,60 million de téléspectateurs pour 13,6% de pda.







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Audiences 8 avril 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « S.W.A.T ». Les deux épisodes ont été suivis par 1,74 million de téléspectateurs en moyenne pour 9,7% de pda.

France 3 suit avec le numéro inédit de « Secrets d’histoire », qui a réuni 1,57 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.



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M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,28 million de téléspectateurs pour 6,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie