Ligue 1 : Lyon / Lorient en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 12 avril 2026 – Lyon / Lorient en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 29ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui reçoit Lorient au Groupama Stadium.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient, ce soir au Groupama Stadium, met aux prises deux équipes encore en course pour leurs objectifs en cette fin de saison. Actuellement sixième, Lyon doit absolument s’imposer pour rester au contact des places européennes, mais reste sur une série décevante sans victoire, qui fragilise sa dynamique malgré un contenu souvent intéressant.



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En face, Lorient réalise un exercice solide et pointe dans le milieu de tableau, avec l’ambition de se rapprocher des places européennes. Les Bretons, parfois imprévisibles mais capables de coups d’éclat, arrivent sans pression et pourraient profiter des doutes lyonnais. Ce duel s’annonce donc ouvert, entre un Lyon en quête de rebond devant son public et un Lorient opportuniste prêt à jouer les trouble-fêtes.

Lyon / Lorient – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition officielle) : Greif – Kango, Mata, Niakhaté (c), Abner – Maitland-Niles, Morton, Nartey – Ghezzal, Yaremchuk, Afonso Moreira

🔵 Lorient (composition officielle) : Mvogo – Meïté, Adjei, Faye – Le Bris (c), Avom Ebong, Cadiou, Kouassi – Pagis, Dieng, Makengo

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Lorient ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Lorient, 29ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.