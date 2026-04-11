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Grands Reportages du 11 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 11 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « La tentation d’une île – Episode 1 » (inédit)

Des îles désertes aux repaires de pirates, des rivages lointains aux plages de sable fin jusqu’aux îles proches de nos côtes, la vie insulaire continue de fasciner. En quête de tranquillité, d’un lieu atypique pour créer un gîte ou célébrer un mariage, de nombreux Français cèdent encore à l’appel de l’île. Mais une fois installés, derrière ce décor idyllique, le quotidien se révèle souvent plus exigeant : démarches administratives complexes, difficultés d’approvisionnement, surtourisme et parfois un profond sentiment d’isolement. En Grèce, en Norvège, aux Baléares ou au large de la Bretagne, nous avons suivi pendant près d’un an ces Français qui ont choisi de franchir le pas. Une série en trois épisodes.

Et à 14h50 : « Des biens au clou pour du cash chez ma tante » (rediffusion)



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Institution historique née en 1637, le Crédit municipal compte aujourd’hui 47 antennes en France. Face à la hausse du coût de la vie, leur fréquentation ne cesse d’augmenter. On y pratique le prêt sur gage : en échange d’or ou d’objets de valeur, de l’argent est prêté immédiatement. Factures d’énergie, loyers en retard, réparations urgentes… autant de difficultés, petites ou grandes, auxquelles il faut faire face. Pendant plusieurs mois, nous avons installé notre caméra au cœur de l’agence de Saint-Étienne, partageant le quotidien des employés comme celui des clients.