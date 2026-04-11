Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse s’effondre, Idriss démasqué, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 13 au 17 avril 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 13 au 17 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Ulysse, qui après les menaces de mort, va s’effondrer en faisant un impressionnant malaise pendant l’audience au tribunal. Quand il perd connaissance, Alice vient de prouver que Félix a pu laver le sweat-shirt avec un détachant pour effacer toute trace de sang… En réalité, Ulysse a simulé son malaise pour gagner du temps.

Mais grâce à Gabriel, Luna et Ulysse vont faire une découverte capitale : 48h avant sa mort, depuis son email pro, Fabrice Galieni a envoyé un mail à sa femme : « Il faut qu’on parle. Comment t’as pu faire une chose pareille ? ». Ils pensent qu’il avait peut être découvert qu’elle le trompait et elle l’aurait tuée. Gabriel arrête Ulysse une journée pour qu’il puisse enquêter !

Et dans les patients de Diane Galieni, Ulysse découvre le nom de Myriam Salem, la mère d’Idriss ! Ulysse pense que Diane et Idriss ont volontairement caché qu’ils se connaissaient, il explique à Gabriel qu’il pense qu’ils avaient une liaison… Pendant ce temps là, Luna piège Idriss et regarde dans son téléphone.



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De son côté, Alice pense que Félix avait certainement un second téléphone qui n’a jamais été retrouvé… Elle demande à Apolline de mettre la main dessus.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 560) : Pour le procès, Luna a un plan afin d’aider Ulysse à reprendre l’avantage sur son adversaire. Un problème au Mistral, donne à Aya l’occasion de revoir son amie Ophélie. En parallèle, Eric s’affirme, mais se retrouve dans une position délicate.

Mardi 14 avril 2026 (épisode 561) : Pour gagner du temps, Ulysse prend des risques et se retrouve pris en défaut ! Ariane ne parvient pas à oublier ce qu’elle a vu et décide de pousser ses recherches. Dos au mur, Eric est forcé d’accepter une nouvelle mission.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 562) : Au procès, une révélation inattendue vient complétement bouleverser l’audience. Ariane poursuit sa petite enquête, au risque de se faire prendre. De son côté, Jennifer fait une rencontre surprenante.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 563) : Ulysse tente le tout pour le tout pour défendre son client, mais la partie adverse est sur la piste d’un élément primordial. Au Mistral, Aya se sent perdue et a besoin de conseils. Désemparée, Jennifer est confrontée aux conséquences de ses actes.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 564) : Au tribunal, une nouvelle preuve vient déstabiliser Ulysse. Alors que Zoé fulmine, elle décide de confronter Ariane. En parallèle, Blanche est forcée d’entraîner Mirta dans une mission top secrète.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 13 au 17 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…