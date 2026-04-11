Danse avec les Stars : Lucie Bernardoni s’exprime après son élimination « ça m’a gardée en vie » (VIDÉO)



Publicité





C’est Lucie Bernardoni et Maghla qui ont été éliminées de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue de la demi-finale. Après de longues semaines d’entrainement acharné, Lucie et son partenaire Christophe Licata n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils font partie des deux couples éliminés aux portes de la finale.











Publicité





« J’ai compris que la danse c’est un cadeau parce que la personne qui m’a appris la danse, c’est un cadeau » a déclaré Lucie, à chaud, après son élimination.

« Au delà de la danse, au delà de cette émission, au delà des lumières et des paillettes, il y a des gens qu’on rencontre et qui restent. » a-t-elle poursuivi en parlant de Christophe Licata. « Et vraiment, ça m’a gardée vie. Tu m’as gardée beaucoup, beaucoup, en vie »

« Quelle homme j’ai rencontré ! » a-t-elle conclut.



Publicité





Un grand moment d’émotion en plateau alors que Lucie Bernardoni traverse en dehors des caméras de l’émission des moments difficiles. Rappelons qu’elle est accusée de maltraitance sur sa fille par son ex-compagnon et qu’elle était en garde à vue la semaine dernière avant le quart de finale auquel elle n’avait finalement pas participé.

Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.

A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : qui a été éliminé en demi-finale ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay DALS 10 avril 2026)