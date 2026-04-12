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Grands Reportages du 12 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 12 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Le chantier de ma vie » (inédit)

Dans une vie, certains moments comptent plus que d’autres : ce sont ceux qui marquent un véritable tournant. Seuls ou en couple, les Français que nous avons suivis se sont lancés dans le projet le plus ambitieux de leur existence. Construire un avion de leurs propres mains, rénover un voilier pour partir à l’aventure, ou transformer une maison de maître du XIXe siècle en hôtel-restaurant : aucun défi ne les effraie.

Pendant plus d’un an, nous les avons accompagnés à travers leurs joies, leurs doutes et leurs inquiétudes. Car sur un chantier, on sait quand tout commence… mais jamais vraiment quand cela se termine.



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Et à 14h50 : « Conflit : vacanciers contre locaux » (rediffusion)

À lui seul, le tourisme fait vivre près de 5 % des Français. L’année 2025 a d’ailleurs battu des records, avec plus de 100 millions de visiteurs internationaux accueillis et près de 71 milliards d’euros de recettes générées.

Mais un déséquilibre persiste : 80 % de l’activité touristique se concentre sur seulement 20 % du territoire. Résultat, certaines destinations sont saturées, avec une affluence massive au même endroit et au même moment. En première ligne, les habitants subissent les conséquences de cet afflux : incivilités, nuisances, flambée des prix, tensions sur le logement, voire sur les ressources en eau.

Dans ces zones très prisées, les locaux apparaissent comme les grands oubliés d’un « surtourisme » qui semble profiter à tous… sauf à eux. Habitants, élus et militants se mobilisent désormais pour préserver leur cadre de vie. Face au tourisme de masse, une véritable résistance s’organise.