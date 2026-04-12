Tout le monde veut prendre sa place : Vincent révèle une incroyable performance, quels gains ce dimanche ? (12 avril 2026)

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Nouvelle victoire de Vincent ce dimanche dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et en ce jour de marathon de Paris, le Champion a révélé une incroyable performance : il a déjà couru ce marathon en 2h41 ! Pour ceux qui ne s’y connaissent, il s’agit d’un très beau chrono que peu de coureurs réussissent à faire.











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Côtés de gains aujourd’hui, l’adverse de Vincent lui a permis de gagner 900 euros, faisant monter sa cagnotte à 220.900 euros en 179 victoires.

Notez que Vincent est désormais à 35 victoires de détrôner Marie-Christine à la première place du classement des plus grands Champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 179 victoires, 220.900 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 12 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 12 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv