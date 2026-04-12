Les 12 coups de midi du 12 avril 2026 : J-7 avant l’abandon de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 12 avril 2026, 205ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». A J-7 de son abandon, le Maître de Midi a remporté 1000 euros à partager avec un téléspectateur.











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Les 12 coups de midi du 12 avril, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait donc monter ses gains au total de 842 337 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est entrain d’apparaitre : ça semble être une clé à molette. Il s’ajoute aux précédents indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), et un test de grossesse.

Avec ces indices, il reste difficile de deviner quelle célébrité se cache derrière cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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