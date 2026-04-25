

Publicité





Grands Reportages du 25 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 25 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « La tentation d’une île – Episode 3 » (inédit)

Des îles désertes aux repaires de pirates, des terres lointaines aux plages paradisiaques jusqu’aux îlots proches de nos côtes, l’imaginaire insulaire continue de fasciner. En quête de tranquillité, d’un lieu atypique pour lancer un gîte ou célébrer un mariage, de nombreux Français cèdent encore à l’appel du large.

Mais derrière cette image idyllique, la réalité se révèle souvent plus exigeante : contraintes administratives, difficultés d’approvisionnement, pression du surtourisme et parfois un profond sentiment d’isolement.



Publicité





En Grèce, en Norvège, aux Baléares ou au large de la Bretagne, nous avons suivi pendant près d’un an des Français séduits par la vie sur une île. Une série inédite en trois épisodes.

Et à 14h50 : « Quand la vie passe en audience » (rediffusion)

C’est la justice du quotidien, celle que la plupart des Français rencontrent un jour. Divorces, gardes d’enfants, mises sous tutelle… La justice civile constitue 75 % des dossiers traités au tribunal d’Arras. Pendant un an, une équipe de « Grands Reportages » a exceptionnellement obtenu l’autorisation de suivre le travail quotidien de trois magistrats.