Les 12 coups de midi du 25 avril 2026 : Tom fait encore fort, qui est sur l’étoile mystérieuse ? Réponse !



Publicité





Les 12 coups de midi du 25 avril 2026, 2 victoires pour Tom – Joli début de parcours pour Tom dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ! Ce samedi, il a signé une seconde victoire avec un 2ème Coup de Maître d’affilée.











Publicité





Les 12 coups de midi du 25 avril, plus que 14 cases sur l’étoile mystérieuse

Tom a signé une victoire à 20 000 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte grimpe ainsi à 15 000 euros.

Du côté de l’étoile mystérieuse, plus que 14 cases et Tom a proposé aujourd’hui le nom d’Emmanuelle Béart. Mais c’est encore raté ! Rappelons que l’on a 7 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, un cheval, une palette de peinture, et une grappe de raisin.

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



Publicité





Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+