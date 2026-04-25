Ici Tout Commence spoilers : Emmanuel et Constance sous le choc face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 27 avril au 1er mai 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la vérité va éclater chez les Teyssier et c’est un terrible choc ! Emmanuel dit vrai quand il assure qu’il n’a pas trompé Constance : Noé n’est autre que Simon, le bébé qu’ils croyaient mort !

Noé va réapparaitre et dire tout ce qu’il sait aux Teyssier. Sa mère n’est autre que l’obstétricienne qui a mis Simon au monde. Ils comprennent qu’elle a volé leur bébé à la naissance. Durant tout ce temps, elle a menti à Noé. Constance et Emmanuel sont bouleversés.

Plus tard, c’est l’heure de la finale du concours des jeunes talents. Charlène affronte Mehdi pour décrocher la victoire, déterminée à ressouder sa famille. Pendant ce temps là chez les Jourdain, Andréa se sent délaissée.



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Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 1423) : Dans tout ce brouillard, Constance voit clair. Avec Bakary, Coline prend des risques. Face à Denis, Anouk nie en bloc !

Mardi 28 avril 2026 (épisode 1424) : Chez les Teyssier, l’heure est aux révélations. Avec Hector, Anouk se voile la face. Milan tend une main amicale à Bakary.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 1425) : A L’institut, les liens familiaux se renforcent. Au comptoir de Jude, Enzo et Thelma sont pris à leur propre jeu. Tandis que Maya paye l’addition, Gaspard passe à la caisse…

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 1426) : Durant la finale, Charlène porte haut les couleurs de la famille Teyssier. Enzo prend une décision radicale. Alors qu’Anouk est troublée, Andréa se sent délaissée par sa famille…

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 1427) : Les Teyssier forment une famille soudée. Les Jourdain font front pour Andréa. La guéguerre entre Maya et Gaspard donne froid dans le dos.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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