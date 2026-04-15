Grey’s Anatomy du 15 avril 2026 : lancement de la saison 22 ce soir sur TF1

Par /

Publicité

Grey’s Anatomy du 15 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Grey's Anatomy du 15 avril 2026 : lancement de la saison 22 ce soir sur TF1
Capture TF1


Publicité

Grey’s Anatomy du 15 avril 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Ondes de choc » : Suite à la violente explosion qui a frappé l’hôpital, l’équipe du Grey-Sloan s’active sans relâche pour secourir les patients. Entre choix chirurgicaux complexes et tensions extrêmes, les médecins luttent pour sauver des vies au milieu du chaos.

« Tout reconstruire, pas à pas » : Alors que le Grey-Sloan est en pleine rénovation, les nouveaux internes en chirurgie affrontent une première journée mouvementée. De son côté, Meredith profite de moments passés avec Amelia.


Publicité

Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

A LIRE AUSSI
Koh-Lanta : qui a été éliminé aux ambassadeurs lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 14 avril 2026)
Koh-Lanta : qui a été éliminé aux ambassadeurs lors de l'épisode 7 ? (résumé + replay 14 avril 2026)
« Une nouvelle femme de ménage » : votre téléfilm inédit ce 14 avril sur TF1 (histoire, interprètes)
« Une nouvelle femme de ménage » : votre téléfilm inédit ce 14 avril sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 14 avril 2026 : Cyprien continue, découvrez qui est sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 14 avril 2026 : Cyprien continue, découvrez qui est sur l'étoile mystérieuse
Audiences 13 avril 2026 : carton pour « Alter Ego », loin devant « Je sais pas »
Audiences 13 avril 2026 : carton pour « Alter Ego », loin devant « Je sais pas »


Publicité


Retour en haut