Secrets d’histoire du 15 avril 2026 : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

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Secrets d’histoire du 15 avril 2026 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Stéphane Bern vous livre son incroyable enquête sur l’assassinat du roi Henri IV, le régicide le plus retentissant de l’Histoire de France.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







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Secrets d’histoire du 15 avril 2026, « Ravaillac : la vérité sur l’assassinat d’Henri IV »

Nous sommes le vendredi 14 mai 1610. Il est à peine 16 heures. Dans les ruelles étroites de Paris, le carrosse du roi Henri IV fait résonner ses roues sur les pavés. Soudain, un homme armé d’un couteau surgit. Il se précipite, grimpe sur la roue du carrosse, se jette sur le souverain et le frappe à trois reprises.

Cet assassin s’appelle François Ravaillac. Bientôt, son nom se répand dans tout le royaume, marqué par le sang et entouré de mystère. Mais qu’est-ce qui a poussé cet homme ordinaire à vouloir tuer le roi ? Est-il un fanatique isolé ou le simple instrument d’un complot bien plus vaste ?



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Dans cet épisode inédit, Stéphane Bern ouvre une enquête captivante sur l’assassinat d’Henri IV, l’un des régicides les plus marquants de l’histoire de France. À la lumière des recherches historiques les plus récentes, il rouvre ce dossier vieux de plusieurs siècles et explore les archives de la police de l’époque pour déterminer si ce crime est réellement l’acte désespéré d’un homme seul.

Qui était vraiment François Ravaillac ? Quels mystères entourent sa vie ? Pour tenter de répondre à ces questions, Stéphane Bern suit ses traces, d’Angoulême, où il est né, jusqu’à Paris, où il commet l’irréparable.

Comment un roi aussi charismatique qu’Henri IV, artisan de la réconciliation nationale après les guerres de religion, a-t-il pu connaître une fin aussi tragique ? A-t-il été victime d’un piège mortel ? Et si les motivations de Ravaillac n’étaient que la partie émergée de l’iceberg ? À qui ce crime a-t-il réellement profité ? Les hypothèses se multiplient, tout comme les noms de possibles complices.

Plus de quatre siècles ont passé, et pourtant, les zones d’ombre entourant la mort d’Henri IV continuent de fasciner. Les pistes s’entrecroisent, les questions persistent. Secrets d’Histoire nous replonge au cœur du 14 mai 1610, pour revivre, minute après minute, cette journée où tout a basculé.