« Phoenix » : la série inédite ce soir sur France 2 (15 avril 2026)

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« Phoenix » au programme TV du mercredi 15 avril 2026 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Phoenix ». Attention, la chaîne diffuse l’intégralité ce soir avec pas moins de 6 épisodes à la suite !





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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« Phoenix » – présentation

Alors que les dirigeants des plus grandes entreprises européennes se réunissent dans les Alpes pour un forum censé combattre le réchauffement climatique et préserver un glacier, le groupe Phoenix décide de passer à l’offensive. À travers toute l’Europe, six jeunes militants enlèvent simultanément les enfants de ces grands patrons. Leur but : exposer leur greenwashing et les contraindre à respecter leurs engagements avant qu’il ne soit trop tard.

Vos épisodes du 15 avril 2026

Épisode 1 : À la veille de l’inauguration du BEE Forum, Mathias, Éloïse, Nina, James, Alma et Elias passent à l’action. Leur plan, mûri depuis des mois, se met en place : enlever simultanément les enfants de quatre des dirigeants les plus influents du continent, puis se regrouper dans une colonie de vacances abandonnée. Coupés du monde, ils dévoilent leurs exigences : si ces puissants parents continuent d’ignorer leurs engagements climatiques, ils ne reverront jamais leurs enfants.



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Épisode 2 : La cohésion du groupe commence à se fissurer. Pendant ce temps, au BEE Forum, Elias réussit à infiltrer la cellule de crise des dirigeants, qui hésitent encore à céder. Lorsqu’ils acceptent enfin de financer la fondation climatique du professeur Jean Humbel, le soulagement est de courte durée : en Espagne, la disparition d’Alma est signalée, la police se lance à sa recherche, et un berger égaré pourrait bien trahir la cachette du groupe.

Épisode 3 : Alors qu’il tente d’appeler à l’aide, Antoine est gravement blessé. Il doit sa survie aux compétences d’Éloïse, épaulée par Alma et James, qui prennent tous les risques en descendant en ville chercher de quoi le soigner. De son côté, Jean Humbel refuse de céder aux pressions des dirigeants. La situation s’envenime encore lorsque les parents d’Antoine révèlent publiquement son enlèvement et le chantage dont ils sont victimes.

Épisode 4 : Tout menace de s’effondrer : un gigantesque incendie de forêt, attisé par le dérèglement climatique, se rapproche dangereusement de la colonie. Jean Humbel rejette l’argent, tandis que la DGSI lance une traque à Annecy. Alors que Mathias cherche une issue, Alma publie une vidéo pour rallier l’opinion. Éloïse et Antoine, de plus en plus proches, élaborent un plan radical : forcer les dirigeants à céder leurs parts d’entreprise. Mais pour réussir, ils doivent compter sur Elias, désormais en grand danger.

Épisode 5 : Après l’enlèvement d’Elias par les hommes du père de Lyne, les Phœnix n’ont plus le choix : ils négocient un échange, libérant Lyne contre Elias. De retour à Annecy, Lyne transmet le nouveau plan aux dirigeants, qui acceptent, acculés, de céder leurs actions pour récupérer leurs enfants. La victoire semble proche… jusqu’à ce que la police découvre enfin la cachette du groupe.

Épisode 6 : La colonie est désormais encerclée. Tandis que Sandro, Sony et Antoine sont libérés, une partie des Phœnix tente de fuir à travers la forêt en flammes. Piégés par l’incendie, Mathias et Éloïse choisissent de rester, déterminés à mener leur combat jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte.

Le casting

Avec la participation de Natacha Lindinger (Capitaine Béatrice Bochatay) et François Berléand (Jean Humbel)

Avec Léo Legrand (Mathias), Marie Colomb (Eloïse) et Benno Fürmann (Hans Frankenheimer)

Et Will Attenborough (James), Catalina del Rosario (Alma), Alva Schäfer (Nina), Pauline Pollmann (Lyne), Gaël Langouët (Elias), Matéo Paitel (Sandro), Jules Porier (Antoine), Mustapha Abourachid (Amin Kacem), Jonathan Nyati (William), Jacqueline Corado (Cassandra), Arnaud Viard (Amaury de Montchanin) et Adrian Can (Bogdan)