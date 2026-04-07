Plus Belle La Vie du 7 avril 2026 : Félix désespéré, Luna confronte Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 556 en avance)

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Plus belle la vie du 7 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 556 de PBLV – Félix est désespéré après sa tentative de suicide ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ulysse promet de se battre pour lui et avec Luna, ils font une découverte importante…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 avril – résumé de l’épisode 556

À l’hôpital, Ulysse soutient Félix, désespéré et accusé par tous. Félix va mal, il a du mal à respirer et ne veut pas retourner en prison. Ulysse promet de se battre avec lui. Dehors, Ulysse apprend à Luna que Félix a tenté de se suicider en se pendant avec ses draps. Il doute de sa culpabilité et soupçonne une mise en scène en découvrant que le Dr Galienni a été assassiné pile sous une caméra de vidéo-surveillance.

Pendant ce temps là, Léa rappelle à Jean-Paul qu’elle l’aime, mais il reste tourmenté par Apolline. En pleurs, il confie à Ariane qu’il ne peut pas vivre sans Léa. Plus tard, Jean-Paul croise Apolline et la confronte…



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Au bar, Baptiste évoque la dureté de la prison qu’il est allé visiter avec une association. Un client agresse Aya, mais Stanislas intervient en révélant qu’il est policier. Plus tard, Aya et lui jouent aux échecs, il gagne la partie mais reste distant.

Apolline et Alice préparent leur défense. Alice essaie de convaincre le directeur de l’hôpital de faire appel à son cabinet. Il met Alice au défi de battre Ulysse au procès et ils en reparleront ensuite…

Ulysse et Luna envisagent que Félix ait été piégé, possiblement par un policier. En vérifiant le pv de la perquisition, ils découvrent la signature d’Idriss. Luna l’interroge : il admet avoir trouvé les preuves mais refuse d’en dire plus et se braque.

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VIDÉO Plus belle la vie du 7 avril 2026 – extrait vidéo

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