Ici Tout Commence spoiler : Charlène sous le choc face à Noé qui... (22 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que Charlène ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Demain, dans l’épisode du mercredi 22 avril, elle va tenter d’embrasser Noé et sa réaction va la choquer.











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Teyssier a compris que Mehdi n’était pas derrière les menaces, il s’est excusé et a demandé à Claire et Jeanne de le convaincre de réintégrer la compétition. Mehdi hésite mais au dernier moment, quand la seconde épreuve est sur le point de commencer, il arrive et participe !

A l’issue de cette épreuve, Charlène et Mehdi sont les deux qualifiés pour la finale, Bérénice est éliminée. Et alors qu’elle est très heureuse, Charlène s’approche pour embrasser Noé… Mais il la repousse et prend un air de dégoût avant de s’en aller ! Charlène est sous le choc et se sent humiliée…

Le soir, alors qu’Emmanuel et Constance s’apprêtent à sortir, ils s’étonnent que Charlène ne soit pas encore rentrée. Noé dit qu’elle est restée en cuisine pour travailler… Et quand ils le laissent seuls, Noé ouvre son ordinateur et regarde des photos de famille des Teyssier !



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