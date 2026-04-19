Ici Tout Commence spoilers : Noé dit tout, le secret de César, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 8 mai 2026 – Que va-t-il se passer en mai dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026.











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On peut déjà vous dire que de grosses révélations vont semer le trouble chez les Teyssier. Noé va tout dire et casser l’ambiance familiale… Quel lien a-t-il avec la famille de Charlène ? De son côté, Carla est de retour et ne prend pas de gants.

Quant à César, il cache un secret que Coline finit par découvrir. Et Hector décide de couper le cordon alors que Clotilde tente de se racheter.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 (épisode 1428) : Anouk est sur tous les fronts. Face à Noé, Teyssier arrondit les angles. Avec Ferdinand, Billie n’est pas claire.



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Mardi 5 mai 2026 (épisode 1429) : Andréa fait l’aumône. Avec Teyssier, Carla ne prend pas de gants. Avec Ferdinand, Gaspard met de l’huile sur le feu.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 1430) : Hector coupe le cordon ! Le succès de César fait parler… Chez les Teyssier, Noé casse l’ambiance.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 1431) : Clotilde tente le tout pour le tout pour se racheter auprès d’Hector. Pour la soirée clandestine, Milan se débride ! Coline découvre les rendez-vous secrets de César…

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 1432) : Hector est entre deux eaux. À la soirée, Milan fait ses preuves. Coline comprend mieux le choix de César…

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 20 au 24 avril 2026 en cliquant ICI

du 27 avril au 1er mai 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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