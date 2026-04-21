The Power du 21 avril 2026 : une énorme révélation va tout bouleverser ! (résumé, spoiler + replay épisode 27)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 27 du mardi 21 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 27 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Julien et Jonathan se retrouvent dans l’entre du pouvoir.











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Jonathan découvre que Julien est le Power Player, il est ravi ! Jonathan pense qu’ils vont réussir sans problème et il compte continuer de mettre les soupçons sur Damien.

Les joueurs se retrouvent ensuite, tout le monde tente de découvrir qui n’était pas entrain de dormir. Damien et Barbara sont encore soupçonnés ! Barbara finit par s’énerver, elle n’en peut plus.

Laura se voit confier un défi par Kaos : elle doit faire courir la rumeur selon laquelle elle serait en crush sur Jordan ! A la clé : un indice sur le Power Player ! Elle a 20 minutes pour berner 4 jours et décide de commencer avec Benoit car elle sait qu’il ne tiendra pas sa langue… Bingo, il en parle ensuite à Beverly et Enzo. Benoit en parle ensuite à Julien, c’est donc réussi pour Laura !



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Les joueurs découvrent l’indice : dans la vie du Power Player, il y a une femme ! Julien est marié, tout le monde pense directement à lui ! Heureusement pour lui, Enzo rappelle que c’est la semaine des faux semblants, il pense que c’est peut être l’inverse et que le Power Player a peut être un animal.

Kaos annonce la soirée des vérités : Julien sera le juge !

SPOILER quelle révélation va tout bouleverser ?

Dans l’épisode de demain, la soirée des vérités va créer le chaos. Laura va violemment s’emporter contre Jordan et une grosse révélation va mettre tout le monde sous le choc. Il s’agit du stratagème de Beverly afin de faire sortir Kelly. Un gros clash va alors éclater entre Beverly et Enzo.

The Power, le replay du 21 avril

Si vous avez manqué l’épisode 27 ce mardi 21 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 22 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 28.