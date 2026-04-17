Ici Tout Commence spoiler : Coline sous le choc, elle découvre que Gary... (vidéo épisode du 21 avril)

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Ici tout commence spoiler – Gary va faire parler les autres élèves dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En cause, sa maladie dont il a décidé, sur conseils de Lionel, de parler ouvertement. Coline et Ferdinand n’apprécient pas, ils pense que Gary en a fait dix tonnes pour récolter une bonne note !











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Ils expliquent à Lionel que « grâce » à sa maladie, il a récolté un 17 du chef Leroy. Le hic, c’est qu’ils n’ont aucune idée de si son plat méritait réellement la note, ils accusent Marc à tort… Et Lionel, qui connait Gary depuis l’enfance, leur parle de la réalité de sa maladie.

Quand Coline découvre la gravité et ses séjours à l’hôpital, elle est sous le choc…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1419 du 21 avril 2026 : Coline découvre la vérité sur Gary

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