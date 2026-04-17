Tennis Barcelone : Fils / Musetti en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – le match Fils / Musetti en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le français Arthur Fils affronte l’italien Lorenzo Musetti en quart de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 16h sur Eurosport.







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Le quart de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone offre ce vendredi une affiche particulièrement attendue entre Arthur Fils et Lorenzo Musetti. Programmé à 16h sur la terre battue catalane, ce duel oppose le Français, 30e mondial, à l’Italien, 9ème à l’ATP, dans une confrontation qui s’annonce aussi spectaculaire qu’indécise. Les deux joueurs se connaissent bien, avec un face-à-face équilibré (1-1), et restent tous les deux sur des victoires convaincantes depuis le début du tournoi.



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En pleine forme, Arthur Fils impressionne par sa puissance et sa régularité, comme en témoigne son succès maîtrisé face à Nakashima au tour précédent. Mais Musetti, spécialiste de la terre battue, possède un jeu plus varié et technique, capable de faire déjouer n’importe quel adversaire. Entre la force du Français et la créativité de l’Italien, ce choc de styles pourrait bien tenir toutes ses promesses, avec un match potentiellement long et disputé, où chaque détail fera la différence.

ATP Barcelone le match Fils / Musetti en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Musetti, quart de finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.