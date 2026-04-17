Muriel Robin prend ses distances avec Pierre Palmade : « il me fera toujours peur »

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Invitée ce vendredi 17 avril sur RTL pour parler de nouveau spectacle, Muriel Robin a livré des confidences rares et particulièrement fortes sur sa relation avec Pierre Palmade. L’humoriste a annoncé avoir définitivement pris ses distances avec celui qui fut longtemps son ami et partenaire artistique.











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Une rupture claire et sans ambiguïté

Interrogée sur leurs liens actuels, Muriel Robin a été catégorique : elle n’a plus aucun contact avec Pierre Palmade et n’envisage pas d’en renouer. « Je n’en ai pas« , a-t-elle déclaré, actant une séparation totale entre les deux artistes autrefois très proches.

Plus encore, elle affirme ne pas imaginer le revoir un jour : une position tranchée qui marque un tournant dans leur relation, pourtant construite sur plusieurs décennies de collaboration et d’amitié.

« Il me fera toujours peur »

Au-delà de la rupture, ce sont surtout les raisons évoquées qui ont marqué les esprits. Muriel Robin a confié ressentir désormais une forme de peur vis-à-vis de Pierre Palmade : »C’est quelqu’un qui me fera toujours peur. J’aurais peur qu’il me fasse du mal« .



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Des propos forts qui traduisent une prise de distance motivée avant tout par un besoin de protection personnelle. L’humoriste assume aujourd’hui ce choix, estimant qu’elle ne veut plus revivre certaines situations liées à leur relation passée.

Une amitié marquée par la complexité

Malgré la dureté de ses déclarations, Muriel Robin n’efface pas totalement leur histoire commune. Elle évoque une relation à la fois sincère et difficile, marquée par les « démons » de Pierre Palmade et des périodes où il « n’était pas dans son état normal ». Elle reconnaît également avoir connu un « Pierre lumineux », tout en dressant le constat d’une trajectoire devenue « très triste ».

Cette prise de distance s’inscrit dans un contexte lourd : l’accident de la route provoqué par Pierre Palmade en février 2023, suivi de sa condamnation à cinq ans de prison dont deux ferme en 2024. Un événement qui a profondément bouleversé Muriel Robin, longtemps restée fidèle à son ami avant de décider, avec le temps, de se protéger en prenant du recul.