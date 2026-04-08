Ici Tout Commence spoiler : le grand retour de Teyssier ! (vidéo épisode du 10 avril)

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Ici tout commence spoiler – C’est le grand retour de Teyssier qui vous attend dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et il réserve une surprise à Constance !











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Alors que l’infirmière n’attendait son mari que lundi, Emmanuel a décidé de revenir à l’institut trois jours plus tôt. Vendredi, en pleine visio avec Constance, Bérénice tente de lui parler mais il raccroche aussitôt… Et quand elle sort, Bérénice tombe nez à nez avec son beau frère !

Bérénice demande à Constance de venir, prétextant une livraison de colis. Mais surprise, c’est Teyssier ! Constance est ravie, Emmanuel demande à Bérénice de les laisser…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1412 du 10 avril 2026 : Emmanuel de retour

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