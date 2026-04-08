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La Grande Librairie du 1er avril 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine exceptionnellement, pas de direct mais un numéro de la collection « Les docs de La Grande Librairie » consacré à Jack London.





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 8 avril 2026 : invités et sommaire

Après avoir exploré les univers de Flaubert, Balzac ou encore Virginia Woolf, la collection « Les docs de La Grande Librairie », imaginée par François Busnel, s’intéresse cette fois à une figure incontournable de la littérature américaine : Jack London.

Derrière l’auteur de L’Appel de la forêt se révèle un homme complexe, habité par des contradictions et des interrogations sur la nature humaine et son lien au monde sauvage, qui continuent de fasciner plus d’un siècle après sa disparition. Chercheur d’or, marin, vagabond, militant socialiste, reporter… En à peine quarante ans, Jack London a multiplié les expériences, nourrissant une œuvre foisonnante à son image. Celle-ci reflète les paradoxes d’un homme à la fois profondément engagé et farouchement individualiste, avide de reconnaissance tout en se tenant à distance de la société, débordant d’énergie mais souvent confronté à de profondes détresses.



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C’est cette tension constante qui donne à son œuvre une dimension existentielle singulière, résumée par une devise saisissante : mieux vaut brûler que durer.

Le documentaire retrace ce destin fulgurant, depuis les quartiers pauvres d’Oakland jusqu’à une renommée mondiale.

Intervenants : Marie Desplechin, Clara Dupont-Monod, Jennifer Lesieur, Catherine Poulain, Sylvain Tesson, Olivier Weber. Textes de Jack London lus par Patrick Mille.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 8 avril 2026 à 21h sur France 5.