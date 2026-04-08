Plus belle la vie spoiler : que cache Idriss ? Il va mentir au procès ! (9 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 9 avril 2026 – Que cache Idriss au sujet de Félix Arnaud dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode de demain, jeudi 9 avril 2026, Idriss va apprendre qu’Ulysse Kepler l’appelle à comparaitre lors du procès…











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Et on peut dire qu’Idriss n’apprécie pas cette convocation. Au commissariat, il se prépare et relit le procès verbal. Il dit avoir la pression et confie à Patrick qu’il ne comprend pas… Il dit qu’il n’était même pas sur l’enquête, il s’est uniquement occupé de la perquisition. Patrick pense qu’Ulysse a mené son enquête interne et qu’il a du trouver un nouvel élément.

Quand Patrick s’éloigne, Idriss reçoit un appel… Il regarde autour de lui avant de décrocher. Il assure à son interlocuteur qu’il n’a aucune raison de s’inquiéter : il n’a rien dit jusqu’à maintenant et ce n’est pas aujourd’hui que ça va changer ! Il dit qu’ils ne changeront pas de version et lui demande de la fermer. Il assure que demain, au tribunal, il ne dira rien !



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Autant dire que Luna a eu la bonne intuition : Idriss est bien mêlé dans cette affaire !