Ici Tout Commence spoiler : qui est vraiment Noé ? Réponse !

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Coup de théâtre à venir dans la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Alors que les téléspectateurs découvrent à peine Noé, arrivé récemment avec Charlène à l’Institut, un secret explosif pourrait bien bouleverser l’équilibre déjà fragile de la famille Teyssier.











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D’après les révélations de Télé Star, Noé Valmont, incarné par Kei Carasena, cacherait en réalité une identité bien plus importante qu’il n’y paraît. Le jeune homme ne serait autre que… Simon Teyssier, le fils d’Emmanuel et Constance, que le couple pensait mort à la naissance !

Une révélation choc qui s’accompagne d’un scénario digne des plus grands drames : le bébé aurait été enlevé il y a 25 ans par une obstétricienne, laissant ses parents dans l’ignorance totale pendant toutes ces années.

Mais ce secret pourrait bientôt éclater au grand jour. En effet, Constance va commencer à être troublée par une ressemblance frappante entre Noé et Emmanuel Teyssier dans sa jeunesse. Un détail qui ne va pas tarder à éveiller ses soupçons… et l’entraîner dans une quête de vérité bouleversante.



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Si cette filiation venait à être confirmée, l’impact serait colossal pour toute la famille Teyssier. Entre choc émotionnel, colère et incompréhension, cette révélation promet de faire l’effet d’une véritable bombe au sein de l’Institut.

Reste à savoir comment Noé lui-même réagira face à cette vérité… Était-il au courant depuis le début ou va-t-il découvrir, lui aussi, l’incroyable secret de ses origines ? Une chose est sûre : les prochains épisodes s’annoncent riches en rebondissements.