Plus belle la vie spoiler : Apolline dit tout à Alice, Simon agresse Baptiste ! (21 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 20 avril 2026 – Apolline a surpris Diane Gallieni avec Simon Dutoit aujourd’hui dans votre szérie de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mardi 21 avril 2026, elle va tout raconte à Alice Bataille…











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Malheureusement, Apolline n’a pas entendu leur conversation mais elle a trouvé Simon menaçant avec Diane. Elle raconte tout à Alice, qui pense que Diane leur cache encore quelque chose. Elle demande à Apolline d’enquêter…

Mais pendant ce temps là, Simon s’attaque à Baptiste. En scooter, il lui fonce dessus et le renverse, sous les yeux de Chloé ! Baptiste s’est déplacé l’épaule dans l’accident, Gabriel le prend en charge. Il lui déconseille de retourner au procès, c’est grave et ça pourrait mal tourner s’il ne se repose pas assez. Mais Baptiste a une conscience et il ne veut pas abandonner Félix en se faisant remplacer par un juré qui n’aura pas suivi tout le procès. Il annonce au président de la cour d’assise qu’il a choisi de rester quand même !



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Pendant ce temps là, Ulysse, Gabriel et Luna se rapprochent de la vérité… Ils enquêtent désormais sur la vie professionnelle de Diane Gallieni. En interrogeant Idriss, ils apprennent que sa mère a souffert des mêmes symptômes que la mère de Félix. Diane l’a sauvée in-extremis ! Gabriel, occupé avec Baptiste, donne son badge de l’hôpital à Luna pour qu’elle aille récupérer les dossiers médicaux de la mère d’Idriss et de la mère de Félix…