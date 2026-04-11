Ici Tout Commence spoilers : le gros mensonge de Charlène, Teyssier avoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 avril 2026)

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Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 13 au 17 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que Charlène est de retour mais elle a menti à ses parents… En effet, grâce à Léonard et Joséphine, Bérénice découvre que Charlène ne travaille pas du tout dans un palace parisien comme elle l’a raconté à tout le monde ! Bérénice, inquiète pour Charlène, en parle à Constance. Et quand celle-ci confronte sa fille, c’est le choc : Emmanuel avoue qu’il était au courant et c’est pour ça qu’il a voulu la coacher pour le concours de jeunes talents ! Charlène se sent humiliée.

De son côté, Bérénice, dégoûtée du désaveu de Teyssier, doit trouver un autre chef pour la coacher. Quant à Thelma, elle se la joue love coach. Et les élèves du master ont un coup de coeur culinaire pour Hector.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 1413) : Bérénice prend une claque ! Avec Milan, Anaïs tempère. Face à Hector, Tom et Julia ont des étoiles dans les yeux.

Mardi 14 avril 2026 (épisode 1414) : Charlène en a gros sur la patate ! Anaïs lâche enfin du lest. Enzo prend mesure de la valeur d’Hector.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 1415) : Charlène donne le « la » face à son père. Joachim veut fêter la dernière raclette de l’année. Lucile trouve une épaule sur laquelle pleurer.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 1416) : Teyssier passe aux aveux ! Thelma joue au love coach. Coline et César font une rencontre déroutante à l’Hôtel.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 1417) : Sans le savoir, Teyssier et Charlène passent à côté d’un élément crucial. Thelma révèle sa botte secrète à Enzo. Coline et César découvrent la ruse.



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VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 13 au 17 avril 2026

vidéo à venir

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