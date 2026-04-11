Tennis Monte-Carlo : Zverev / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Zverev / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Le numéro 2 mondial Yannik Sinner affronte l’allemand Alexander Zverev en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 13h30 sur Eurosport.







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La première demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo offre aujourd’hui une affiche de très haut niveau entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. Respectivement n°2 et n°3 mondiaux, les deux hommes se retrouvent une nouvelle fois cette saison à ce stade de la compétition, après déjà plusieurs duels marquants en Masters 1000 ces derniers mois.

Sur le papier, Sinner part avec un léger avantage. L’Italien mène 8-4 dans leurs confrontations et reste sur une série de victoires face à l’Allemand, dont deux succès récents en 2026. Mais Zverev, solide et expérimenté, arrive lui aussi en confiance après un parcours accroché et une montée en puissance progressive dans le tournoi. Entre la régularité et la précision de Sinner et la puissance du jeu de Zverev, ce duel s’annonce extrêmement serré, avec tous les ingrédients d’un choc spectaculaire pour une place en finale.



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ATP Monte-Carlo le match Zverev / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 13h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Zverev / Sinner, quart de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.