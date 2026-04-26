Inspecteur Barnaby du 26 avril : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Inspecteur Barnaby du 26 avril 2026 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la 25ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 inédit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Présentation de la saison 25

Dans le charmant comté de Midsomer, l’inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, mènent l’enquête sur des affaires aussi intrigantes que déroutantes. Assistés de la médecin légiste Fleur Perkins, ils plongent au cœur des mystères de cette région à la fois paisible en apparence et pleine de dangers. Entre chasses au trésor, querelles de village, secrets de famille et crimes macabres, chaque épisode dévoile la face cachée de cette campagne anglaise pourtant si idyllique.

Inspecteur Barnaby du 26 avril 2026 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode 1 : La rivière des disparus Sur les rives de Goldsworthy, deux groupes de pilleurs s’opposent, jusqu’au jour où l’un de leurs membres, régulièrement menacé, est retrouvé mort. Barnaby et Winter se lancent alors dans une enquête particulièrement complexe, où se mêlent chasse au trésor, traces du passé local et l’énigmatique disparition d’une jeune fille survenue des décennies plus tôt.



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Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h05 sur France 3.