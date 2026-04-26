Sept à huit du 26 avril 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 26 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 26 avril 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Chasse au trésor à L’Isle-sur-la-Sorgue, le rendez-vous des mordus de brocantes.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Le procès des agresseurs présumés de Lorenzo, devenue tétraplégique après une bagarre.

🔵 Casinos et spectacles XXL : à la découverte de Macau, le Las Vegas chinois qui cultive la démesure.

🔵 Et Laurent Voulzy dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. À 77 ans, Laurent Voulzy se confie comme rarement à l’occasion de la parution de son récit autobiographique, écrit avec sa compagne Isaure. Dans un portrait signé Audrey Crespo-Mara, le chanteur ouvre les portes de sa maison de Joinville-le-Pont, lieu central de sa vie, et revient sur son parcours intime et artistique. Le reportage le suit aussi à l’église Saint-Roch, en écho à sa tournée dans des lieux religieux, révélant une dimension plus spirituelle de son œuvre. Les téléspectateurs découvrent également Isaure Le Faou, qui cosigne avec lui « Caché derrière », publié aux éditions Le Cherche-Midi.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 26 avril 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.