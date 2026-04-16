Intervilles : pas de retour cet été, la nouvelle saison repoussée à 2027

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Mauvaise nouvelle pour les fans d’Intervilles. Alors que le célèbre jeu de France Télévisions devait faire son retour dès cet été, il n’en sera finalement rien.





Selon les informations du Parisien, la saison 2 de la nouvelle version du programme, relancée avec succès en 2025, ne sera pas diffusée en 2026 comme initialement prévu.







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Un report décidé malgré une commande actéeDes raisons budgétaires derrière ce choix

Toujours selon Le Parisien, ce report est directement lié au contexte financier tendu du groupe public. France Télévisions doit en effet réaliser environ 150 millions d’euros d’économies, ce qui l’a contraint à arbitrer ses priorités.

Le coût important du programme — estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros par émission — a également pesé dans la balance. Conséquence : la nouvelle saison d’Intervilles est désormais repoussée à l’été 2027.



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Une simple pause, pas une annulation

Du côté des équipes, la déception est bien réelle, d’autant que les préparatifs étaient déjà avancés. « Les villes hôtes étaient prêtes, les décors aussi », a confié Nagui.

Pour autant, le programme n’est pas abandonné. France Télévisions assure qu’il s’agit d’un simple report et que la saison 2 verra bien le jour en 2027. Les fidèles du jeu culte devront donc patienter encore un an avant de retrouver les affrontements entre villes… et l’ambiance estivale qui fait le succès d’Intervilles depuis des décennies.