Ici Tout Commence spoiler : Jeanne annonce une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 20 avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Jeanne va annoncer une grande nouvelle dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle explique à Rose et Clotilde qu’elle a téléphoné à Etienne Castelmont et il est prêt à remettre son titre de la meilleure école de cuisine de France en jeu dès cet été !











Publicité





Rose et Clotilde sont surprises, normalement le concours n’a lieu que tous les deux ans. Mais elle a su trouver les mots et pense que le fait que ses deux fils sont à l’institut ait joué… Elle ajoute que Teyssier a validé !

Il y aura donc un nouveau concours pour élire la meilleure école de cuisine de France dès cet été. Mais Clotilde annonce qu’elle refuse de reprendre le tablier de cheffe de brigade.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le début du concours, Teyssier recadré par… (vidéo épisode du 20 avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1418 du 20 avril 2026 : Castelmont va remettre son titre en jeu

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.