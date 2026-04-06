« Je sais pas » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (6 avril 2026)

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« Je sais pas » au programme TV du lundi 6 avril 2026 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Je sais pas », avec Lola Dewaere et David Kammenos dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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« Je sais pas » – présentation

Une simple sortie scolaire bascule dans l’horreur. Emma, 6 ans, disparaît en pleine forêt, déclenchant immédiatement une battue. Contre toute attente, la fillette réapparaît saine et sauve. Le soulagement est de courte durée : sa maîtresse, Jade, partie à sa recherche, reste introuvable.

Lorsqu’on lui demande où est Jade, Emma — portant le bandana de son enseignante — répond d’un air détaché : « Je sais pas. » Que s’est-il réellement passé dans les bois ? À cet âge, l’innocence semble évidente… mais les apparences peuvent être trompeuses. Car même derrière un visage d’ange peut se dissimuler une part d’ombre.



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Vos épisodes du 6 avril 2026

Episode 1 : Emma, une fillette de 6 ans aussi vive que précoce, disparaît mystérieusement lors d’une sortie scolaire en forêt. Alertée, sa mère Camille se rend immédiatement sur place, où l’inquiétude grandit parmi les enseignants et les gendarmes. Mais contre toute attente, Emma réapparaît rapidement. Un détail trouble cependant tout le monde : elle porte le foulard de sa maîtresse, Jade, désormais introuvable. De retour chez elle, alors que les gendarmes poursuivent leurs investigations et que le village s’agite, ses parents s’accrochent à l’image d’une enfant victime. Jusqu’au moment où un nouvel élément vient semer le doute dans l’esprit de Camille…

Episode 2 : Tandis que Jade demeure introuvable, la tension ne cesse de grimper au sein du village. Sous le regard inquiet de ses parents, Camille et Fabien, Emma devient peu à peu la cible de rumeurs et de soupçons. Une nouvelle battue est lancée dans la forêt, à laquelle participe Yvan, le père de Jade, chacun cherchant à comprendre ce qui a pu se produire. De son côté, Camille est envahie par une angoisse grandissante : et si sa fille avait un rôle à jouer dans cette disparition ? Un doute insidieux qui s’installe peu à peu et commence à fissurer le couple qu’elle forme avec Fabien.

Le casting

Avec Lola Dewaere (Camille), David Kammenos (Fabien), Elodie Batard Gaultier (Emma), Hubert Delattre (Yvan), Michaël Abiteboul (Adrien), Alysson Paradis (Madeleine), Selma Kouchy (Nora), Caroline Godard (Céline), Delphine Chuillot (Isabelle), Héloïse Janjaud-Bouillot (Jade), Pauline Da Silva Faria (Lilas), Nolan Dubois (Oscar), Jeanne Bonneton (Manon), Yusha Caruge (Théo), Yehora Kounkou (Chloé), Nicolas Beaupuy (Moïse), Elisa Oriol (mère Oscar), Laura Balasuriya (mère Lilas), Maïlys Fiston (Odile), Loïc Bouadla (gendarme Moussa), Donatien Durand (garde forestier)