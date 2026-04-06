« Mariés au premier regard » du 6 avril 2026 : un double mariage dans l’épisode 7 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 6 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Perrine et Alexandre, ainsi que les deux soeurs, Mélanie et Lucile, et leurs futurs maris, Alexandre et Antoine.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 6 avril, au programme ce soir

Il est l’heure du double mariage à Gibraltar ce soir pour Lucile et Alexandre, et Mélanie et Antoine. Mélanie réussit finalement à vaincre sa peur de l’avion et elle s’apprête à découvrir son futur mari et à dire oui au premier regard… Les deux soeurs diront-elle oui ?

Laury et Antonin se réveillent en voyage de noces en Norvège. Le conte de fée va-t-il se poursuivre pour les jeunes mariés ?



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De leur côté, Jenna et Laurent passent leur toute première soirée ensemble après leur mariage, entourés de leurs proches. Eux qui se connaissent déjà ouvriront-ils la porte à la séduction ?

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Je ressens quelque chose de très intense"

Laury et Antonin partagent un moment complice dans le sauna 🥰#MAPR, tous les lundis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/xryVm64Nub — M6 (@M6) April 4, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.