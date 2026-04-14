Koh-Lanta : qui a été éliminé aux ambassadeurs lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 14 avril 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 7 du mardi 14 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 7 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après son élimination au conseil des jaunes et de la chance avec la relique du destin, Jonathan va basculer dans l’équipe rouge.











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Le jeu de confort est annoncé. Les rouges découvrent que Jonathan a été éliminé mais Denis leur annonce qu’il rejoint leur équipe ! Ils le pensent revenchard et Jonathan leur joue la comédie. Ils sont loin d’imaginer comment s’est déroulé le conseil et que son coeur est toujours jaune ! Et Jonathan a un collier d’immunité pour le prochain conseil.

Denis présente le jeu, il s’agit d’un jeu d’équilibre avec des ballons à placer. Et la récompense est belle : des nuggets de poulet, un cheesecake, et une limonade ! Et c’est une large victoire des Jaunes.

Denis annonce que demain, c’est la Réunification ! Et elle est inédite puisque pour la toute première fois, chaque équipe va devoir désigner non pas un mais deux ambassadeurs ! Quand ils vont se retrouver, les ambassadeurs devront se mettre d’accord. Sinon, ils iront à la boule et les ambassadeurs qui tireront la noire devront disputer un duel éliminatoire !



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Les deux équipes sont sous le choc, personne ne s’attendait à la Réunification maintenant et encore moins à deux ambassadeurs. Les rouges font la connaissance de Jonathan et tentent d’obtenir des infos sur les jaunes. Evidemment, il ment. Il veut aller aux ambassadeurs mais les rouges ne veulent pas, c’est trop dangereux.

Chez les Rouges, on choisit finalement Johan et Zacharya comme ambassadeurs. Et chez les Jaunes, c’est Ulrich et Jade. Ils se retrouvent avec Denis.

Pendant ce temps là, les Rouges reçoivent une bouteille annonçant qu’ils vont aller s’installer sur le camps des Jaunes pour former la tribu réunifiée !

Les ambassadeurs discutent. Les Rouges voudraient sortir Paul chez les Jaunes, et les Jaunes visent Cindy chez les Rouges. Denis revient les voir pour faire le point.

De retour sur le camps jaune, Jonathan prévient Paul qu’il est en danger car ciblé par les rouges. Les ex-rouges remarquent bien que Jonathan est parti debriefer avec Paul, ils comprennent qu’il est toujours jaune !

Et l’aventurier éliminé est…

Les ambassadeurs peinent à se mettre d’accord, les rouges proposent d’aller à la boule. Les jaunes débriefent… Ulrich est prêt à mettre Paul mais pas Jade. Ils décident finalement d’éliminer Jonathan, tout le monde est d’accord ! Sur le camps réunifié, ils annoncent la nouvelle à Jonathan, qui n’est pas surpris.

Paul demande à Jonathan de lui donner son collier d’immunité car il sait que son nom a été cité aux ambassadeurs… Mais Jonathan refuse. Denis vient le chercher et prend sa réaction.

Koh-Lanta du 14 avril 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce 14 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 14 avril pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».