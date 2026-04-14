« L’île de la tentation » spoiler : que va décider Elisa ? Qui repartira ensemble ou séparément ? Ce qui vous attend la semaine prochaine (épisode 14)

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Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 13 était diffusé ce mardi soir sur W9, vous êtes déjà impatient de savoir quel choix va faire Elisa et si les derniers couples repartiront ensemble ou séparément ? On vous dit tout !











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Elisa doit choisir si elle repart avec Julien ou pas. Et elle annonce finalement qu’elle va repartir avec Julien mais il va devoir lui prouver des choses ! Elle pleure en disant qu’il va falloir faire table rase du passé. Julien a donc réussi à la convaincre avec sa déclaration.

Place ensuite aux retrouvailles entre Maxime et Estelle. Elle veut qu’il assume même si Maxime commence par dire qu’il n’a rien fait… Et lui dit qu’il l’a vue malhonnête. Quand Estelle dit avoir tout vu et tout entendu, Maxime assure ne pas avoir cédé à la tentation, il jure qu’il n’a pas embrassé la tentatrice ! Même face à la vidéo, il arrive à mentir. Et Delphine confirme qu’il a fait sonner l’alarme. Mais contre toute attente, ils vont quand même décider de repartir ensemble !

On continue avec Virginie et Rémi. Virginie est remontée après avoir vu les images de Rémi lors du dernier date. Rémi lui reproche ses paroles… Leurs retrouvailles vont très vite tourner au clash. Et Rémi va nier le moment où il organisait avec Constance de se revoir à l’extérieur tout en restant en couple avec Virginie. Il est lâche, Virginie lui dit avoir vu la vidéo. Sans surprise, ils vont choisir de repartir séparément !



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La suite le mardi 21 avril dans l’épisode 14 sur W9 !