Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 ? (résumé + replay 7 avril 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 6 du mardi 7 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Nora chez les Jaunes, Jonathan rumine le fait que la plupart des filles ont voté contre lui.











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Et de leur côté, les filles ont du mal à digéré l’élimination de Nora. Elles se méfient désormais des garçons et de Paul en particulier…

La bouteille annonce déjà le jeu de confort. Les deux équipes rejoignent Denis, les Jaunes sont déterminés à stopper l’hémorragie après deux défaites d’affilée. Denis présente la récompense : une entrecôte par personne et des frites ! Tous en salivent déjà.

Place à une course de vitesse : 8 guirlandes à récupérer en relais. Les plus éloignées sont les plus lourdes ! La dernière fait 44 kilos et sera à aller chercher en binôme mixte. Tirage au sort chez les hommes jaunes : Jonathan ne participe pas. Les Jaunes prennent rapidement de l’avance. Guillaume et Lola s’élancent les premiers pour la dernière guirlande. Et sans grande surprise, c’est une victoire des Jaunes !



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Les Jaunes savourent leur délicieux repas. Et ils félicitent Guillaume, qui a éteint Antonin et fait la différence sur le jeu de confort.

Ambiance morose chez les Rouges, qui rentrent déçus sur le camps. Clarisse n’accepte pas la défaite, elle est énervée alors que les autres ont l’air ok… Elle ne comprend pas. Mais Zacharia trouve du manioc et Daniel trouve de la canne à sucre.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’une épreuve inédite, où ils vont pouvoir tester leurs compétences en adresse. Ils vont devoir avancer ensemble et placer des boules. Il faut d’abord aller chercher les boules en mer. C’est très serré, ça dure 1h35 mais c’est une victoire des Rouges ! Ils remportent le totem synonyme d’immunité, les Jaunes vont devoir affronter un second conseil d’affilée.

Les Jaunes parlent stratégie alors que sur le camps Rouge, Zacharia et Johan trouvent des bananes ! De quoi réjouir tout le camps même s’il faut encore les laisser murir.

Sur le camps Jaune, les garçons hésite et Jonathan est prêt à se sacrifier : il a une chance sur 3 d’intégrer les Rouges !

Le conseil jaune et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil de l’équipe jaune. Et c’est Jonathan qui, sans surprise, recueille le plus grand nombre de votes ! Il se rend dans l’entre du destin et choisit une poterie. Il découvre un message : il reste dans l’aventure dans la tribu adverse, soit exactement ce qu’il voulait ! Il annonce qu’il compte jouer la comédie chez les Rouges en vue de la Réunification. Et Jonathan récupère au passage un collier d’immunité pour le prochain conseil.

Koh-Lanta du 7 avril 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce 7 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 14 avril pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».