Secrets d’histoire du 8 avril 2026 : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

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Secrets d’histoire du 8 avril 2026 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Stéphane Bern vous propose de partir à la rencontre de Bernadette Soubirous.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







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Secrets d’histoire du 8 avril 2026, « Bernadette et les miracles de Lourdes »

Depuis la vaste esplanade du Rosaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, capable d’accueillir près de 40 000 fidèles, Stéphane Bern entame un voyage fascinant sur les traces de Bernadette Soubirous.

C’est ici, à quelques pas de la mystérieuse grotte de Massabielle, que cette jeune fille, animée de rêves modestes, affirme avoir rencontré la Vierge Marie à dix-huit reprises.



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Mais qui est vraiment Bernadette Soubirous ? D’où vient-elle, quelles sont ses aspirations et ses craintes avant que sa vie ne bascule ce 11 février 1858, lorsqu’elle dit avoir été témoin d’une apparition énigmatique ? Que ressent-elle à cet instant précis ? Peut-elle seulement imaginer que son destin est sur le point de la dépasser ?

Bernadette est-elle devenue l’instrument d’une Église en perte d’influence au milieu du XIXe siècle ? Regrettera-t-elle d’avoir livré son récit ? Et comment fera-t-elle face à cette soudaine notoriété à l’échelle internationale ?

Même les représentants de l’Église, oscillant entre foi et scepticisme, la soumettent à de nombreuses interrogations, cherchant à comprendre ce mystère. Car dans une France post-révolutionnaire marquée par l’anticléricalisme, la jeune fille suscite autant la controverse qu’elle attire à Lourdes des foules de pèlerins en quête de miracles.

Qu’on y croie ou non, une histoire débute… Une aventure spirituelle qui bouscule les certitudes et laisse derrière elle de nombreuses questions.

Stéphane Bern vous invite à découvrir Bernadette Soubirous, à la fois émerveillée et bouleversée, et à revivre chaque instant de ce jour où l’adolescente affirme avoir perçu, pour la première fois, cette présence lumineuse.