« L’île de la tentation » spoiler : qui a cédé ? Quels couples repartiront ensemble ou séparément ? Ce qui vous attend la semaine prochaine (épisode 13)

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Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 12 était diffusé ce mardi soir sur W9, vous êtes déjà impatient de savoir qui a cédé à la tentation pendant les ultimes dates et quels couples repartiront ensemble ou séparément ? On vous dit tout !











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Au réveil pendant les ultimes dates, tous appréhende le feu de camps final et les retrouvailles. Au final, seul Rémi a cédé à la tentation avec Constance mais il n’assume plus et s’inquiète à l’idée de devoir assumer devant Virginie….

Elisa, toute proche de succomber avec Théo, assure qu’elle compte assumer devant Julien. L’alarme retentit quand les femmes reviennent sur leur plage, elles comprennent que l’un de leurs compagnons a cédé à la tentation pendant l’ultime date. Estelle s’inquiète, mais Virginie est convaincue que c’est Rémi. Elle craque et pleure.

Lucie et Hugo sont les premiers à se retrouver au feu de camps final. C’est évidemment très tendu ! Lucie le confronte sur son comportement au bout de seulement quelques jours. Mais Hugo lui reproche de lui avoir manqué de respect et de l’avoir dénigré. Chacun campe sur ses positions. Sans surprise, ils décident de repartir séparément.



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Place ensuite à Marine et Chris. Marine dit avoir vu des choses qui lui ont déplu et des paroles qui l’ont blessée. Ils se disputent, Chris reproche à Marine de ne pas être honnête et d’avoir joué à la tentatrice. Ils décident eux aussi de repartir séparément.

On continue avec Julien et Elisa. Elisa lui avoue qu’au bout de quelques jours il l’a blessée. Julien avoue en revoyant les images qu’il a joué avec la tentation… Il dit qu’il ne voulait pas lui manquer de respect. Elisa lui demande d’assumer. La confrontation tourne au clash. Et avant que Delphine leur pose la question, Julien demande à lire un texte à Elisa. Il lui fait une déclaration ! Elisa pleure. Julien veut repartir avec Elisa, Elisa hésite mais elle n’est pas convaincue. Il insiste… Il faudra attendre l’épisode suivant pour découvrir le choix d’Elisa !

La suite le mardi 14 avril dans l’épisode 13 sur W9 !