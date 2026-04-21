Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 ? (résumé + replay 21 avril 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 8 du mardi 21 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Jonathan aux ambassadeurs, les stratégies font déjà parler au sein de la tribu blanche.











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Pour la première nuit à 14, c’est compliqué. La seconde partie de cabane s’effondre et il pleut fort !

La bouteille annonce la première épreuve d’immunité individuelle. Et il s’agit d’une épreuve culte de Koh-Lanta : les paresseux ! A la clé : le précieux totem qui permettra d’être intouchable au conseil !

Hugo tombe le premier au bout de 8 minutes. Zacharia tombe le 2ème. Une partie de bambou lâche ! Denis fait donc descendre tout le monde pour se repositionner.



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Au bout d’un certain temps, Denis demande à tout le monde d’enlever un bras pour corser l’épreuve. A la fin, il ne reste que Paul et Daniel. Et c’est finalement Daniel qui gagne.

Sur le camps réunifié, le conseil est dans toutes les bouches. Et finalement, beaucoup veulent éliminer Ulrich !

Et l’aventurier éliminé est…

Place au conseil. Ulrich et Antonin se retrouvent à égalité. Tout le monde doit donc revoter ! Il y a une nouvelle égalité, ça se joue à la boule noire et c’est Ulrich qui est éliminé ! Il a son destin entre les mains des reliques. Il choisit l’une des deux dernières reliques et y découvre un collier ! Ulrich est donc éliminé et il donne le collier à Jade.

Koh-Lanta du 21 avril 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce 21 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 28 avril pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».