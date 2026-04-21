Un Si Grand Soleil du 22 avril : Nathalie sous le choc, Henri est mort ! (résumé épisode 1906 en avance)

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Un si grand soleil du 22 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1906 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 22 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Jeanne sort une poupée vaudoux d’une boite et elle pique une aiguille dedans. Pendant ce temps là, Nathalie se promène avec Bertier : elle n’a pas dormi de la nuit. Bertier comprend qu’elle soit bouleversée, elle a découvert le visage de son père et sa mort dans la foulée. Il lui parle de son demi frère et sa demie soeur, il pense qu’elle devrait se manifester. Nathalie pense qu’ils ne sont pas du même monde, ils n’ont surement rien en commun. Elle pense qu’ils n’ont peut être pas envie de la connaitre. Bertier pense quand même qu’elle devrait les contacter : elle n’est pas à l’abris d’une belle rencontre. Nathalie reçoit un message de Marc…

Johanna a encore passé la nuit avec Guillaume. Mais il est parti travailler, il lui a préparé le petit déjeuner et a laissé un petit mot. Guillaume retrouve Inès au bureau. Il lui dit avoir rendez-vous avec son père ! Inès est choquée, il dit l’avoir rencontré par hasard dans un restaurant la veille… Inès est contrariée.



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Inès appelle son père, elle le confronte au sujet de son patron et ne croit pas au hasard. Il avoue avoir provoqué cette rencontre, Inès est en colère et comprend qu’il veut lui parler du rachat des Sauvages. Inès lui dit qu’il n’a pas intérêt à déconner avec son boss.

Marc raccroche avec Nathalie, il dit à Kira qu’elle sait maintenant qui était son père : Didier Beaulieu, un industriel de la biscuiterie. Kira comprend que ses enfants, qui vivent à Montpellier, n’ont aucun intérêt à avoir une nouvelle héritière arriver dans la famille… Avec Marc, ils pensent que c’est eux qui ont volé le film mais Marc veut vérifier.

Dimitri est avec Lucas, il lui demande ce que va faire Nathalie. Lucas dit qu’elle est encore sous le choc mais après il espère qu’elle ira rencontrer les Beaulieu. Dimitri le met en garde : ils sont dangereux, elle doit les éviter ! Il refuse de lui en dire plus.

Inès est avec les parents de Salomé, ils ont rempli le questionnaire. Ils la remercient pour l’ascenseur.

Guillaume reçoit Gary pour lui présenter son projet. Il lui montre la paillote sur la plage, les Sauvages. Guillaume connait et il aime beaucoup. Il dit être entrain de la racheter, il dit que c’est quasiment fait mais il cherche un partenaire. Guillaume demande s’il a une étude à lui faire lire mais Gary n’a rien. Il demande ce qu’il attend de ce partenaire, Gary dit qu’il cherche un associé, qui mettre de l’argent et partagera une vision. Il a pensé à lui. Guillaume demande s’il a bouclé son financement, il dit que non.

Nathalie est devant chez les Beaulieu quand Emma l’appelle. Elle lui demande ce qu’elle a décidé. Nathalie dit qu’elle y est, elle a besoin de les voir. Emma lui explique que Lucas s’est renseigné, il faut se méfier d’eux… Nathalie veut juste sonner et se présenter. Emma ajoute qu’ils sont dangereux, elle propose d’y aller plus tard avec elle. Elle lui dit ok et raccroche. Mais Nathalie voit Henri rentrer…

Inès rentre au bureau et retrouve Guillaume. Elle l’interroge sur son père, il explique que Gary lui a proposé de s’associer avec lui pour racheter les Sauvages. Il dit qu’il ne va pas le faire mais il trouve que c’est un beau projet et il a aimé sa détermination, il assure qu’il va trouver un moyen pour l’aider. Inès lui dit de ne pas se sentir obligé, Guillaume dit qu’il ne fait jamais les choses par obligation.

Nathalie sonne chez les Beaulieu. Henri lui ouvre. Elle se présente comme étant la fille de Didier Beaulieu. Il lui dit qu’elle fait erreur. Nathalie lui explique qu’il a eu une liaison avec sa mère, Françoise. Elle lui montre la photo, il ne veut pas la voir. Il lui dit qu’il ne la laissera pas lui soutirer de l’argent et lui demande de partir. Il lui claque la porte au nez !

Inès est à la salle, elle croise encore Laurine. Elle lui conseille de pas trop forcer sur sa cheville, Inès dit que ça va mieux. Inès finit par lui parler de son père. Laurine lui parle de sa famille, Inès dit avoir eu un entretien pour bosser chez Laumière Santé mais elle n’a pas été prise.

Emma s’inquiète, sa mère ne répond pas. Et elle l’a eue alors qu’elle était devant chez les Beaulieu. Emma n’a pas de nouvelle depuis, Lucas pense qu’elle est juste secouée. Mais Nathalie est seule dans la rue… Elle a acheté une bouteille de vodka et boit. Au même moment, Jeanne appelle les secours : elle dit avoir découvert son frère inconscient en rentrant chez elle ! Le pompier demande si elle sent son pouls, elle dit que non ! Henri est mort !

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