Plus belle la vie spoiler : coup de tonnerre, Ulysse abandonne Félix ! (17 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 17 avril 2026 – Les choses vont mal tourner pour Félix demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode de demain, vendredi 17 avril 2026, Ulysse va désormais le croire coupable après qu’Alice ait dévoilé un nouvel élément accablant !











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Au tribunal, grâce à Apolline et l’aide d’Idriss, Alice a obtenu la géo-localisation du second téléphone de Félix le soir du drame. Et coup de tonnerre : alors que Félix affirme qu’il livrait un client à la pointe rouge, son téléphone a borné sur le parking de l’hôpital Phocéen !

Un énorme revers pour Ulysse et son client. Félix n’a rien d’autre à dire que réaffirmer qu’il n’a pas tué Fabrice Gallieni. De son côté, Ulysse reste sans voix et ne réagit pas au tribunal. Plus tard, il retrouve Félix et lui reproche d’avoir menti. Félix assure qu’il s’en voulait d’avoir agressé le médecin et il a voulu le voir, mais il ne l’a pas trouvé et il est reparti. Ulysse ne le croit pas, il dit que son histoire ne tient pas debout. Ulysse annonce qu’il va continuer à le défendre mais que désormais, il ne le croira plus jamais !



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