« La fête de la chanson française » du 17 avril : les artistes invités ce soir sur France 3

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« La fête de la chanson française » au programme TV du vendredi 17 avril 2026 – Ce soir on pousse les meubles, on monte le son car c’est la fête de la chanson française sur France 3 ! Laury Thilleman, accompagnée d’André Manoukian au piano et des plus grands artistes de la scène musicale, célèbrent les 20 ans de la Fête de la chanson française.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV.







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« La fête de la chanson française » du 17 avril 2026

Laury Thilleman, entourée de grandes figures de la scène française et d’André Manoukian au piano, vous convie à une soirée exceptionnelle célébrant les 20 ans de la Fête de la chanson française.

Pour l’occasion, des artistes incontournables se réunissent pour partager la scène, célébrer la musique et offrir un moment festif unique. Au programme : des instants inédits, des tableaux musicaux originaux et les plus belles chansons du répertoire français.



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Comme le disait Charles Aznavour : « Aucun pays au monde n’a eu des Brel ou des Barbara, la chanson EST française, le reste, c’est de la musique. »

Tout au long de cette soirée événement, la chanson française est mise à l’honneur : un hommage émouvant à Julien Clerc porté par Patrick Fiori, Carla Bruni, Claudio Capéo et Pascal Obispo, une reprise survoltée du titre culte « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque par Gaëtan Roussel accompagné de la jeune génération, un hommage tendre à Françoise Hardy, disparue en juin 2024, ainsi que des duos inédits et de nombreux moments riches en émotion.

Depuis deux décennies, cette émission s’est imposée comme un rendez-vous incontournable. Grâce à des images d’archives, replongez dans 20 ans de duos mémorables et de séquences cultes avec des artistes emblématiques tels que Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Michel Delpech, et bien d’autres.

Programme et artistes invités

Avec la participation de Julien Clerc, Pascal Obispo, Carla Bruni, Claudio Capéo, Mentissa, Patrick Fiori, Amir, Esther Abrami, Linh, Gaëtan Roussel, Tina Arena, Matt Pokora, Lorie Pester, Zoé Clauzure, Joseph Kamel, Anne Sila, Rose, Superbus, Rori, Bénabar, Il Cello, Joseph Pastinelli, et de nombreuses autres surprises…