Un Si Grand Soleil du 17 avril : Thierry fait une découverte, Nathalie bouleversée (résumé épisode 1903 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 17 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1903 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 17 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Chez Midi Libre, l’impression de l’article de Marc avec l’appel à témoin est lancé… Au réveil, Johanna est mal à l’aise après avoir passé la nuit avec Guillaume Sérignan. Il n’a pas le temps pour un café, il doit filer travailler. Il lui propose de se voir ce soir, elle finit par accepter…

Marc retrouve Kira, Marie-Sophie vient le féliciter pour les chiffres de son article. Elle dit qu’ils ont explosé le nombre de commentaires mais Marc regrette que personne n’ait réagi à la photo. Marie-Sophie lui dit d’être patient et de le tenir au courant, l’histoire l’intrigue.



Publicité





Guillaume arrive au travail alors qu’Inès raccroche avec Enric. Elle a avancé sur le dossier du syndic, il la trouve terriblement efficace et dit qu’ellme frôle la perfection. De son côté, Johanna est avec Sabine. Elle dit que ça s’est bien passé mais ça lui a fait hyper bizarre. Elle ne pensait pas que ça la déstabiliserait autant… Sabine pense qu’elle va s’y faire.

Au commissariat, Thierry parle à Alex des Beaulieu. Il les soupçonne d’avoir tiré sur le cambrioleur pendant sa fuite mais ils ont dit n’avoir aucune arme. Mais il a cherché et vient de découvrir qu’en 1974 un armurier a vendu un fusil aux Beaulieu ! Il a été acheté par leur père et n’a jamais été revendu, il est convaincu qu’ils l’ont toujours.

Inès retrouve Margot au cabinet d’avocats. Florent aperçoit Inès, il est surpris et ne savait pas qu’elle était de retour. Elle dit être revenue à Montpellier il y a un mois après ses études à Londres.

Pendant ce temps là, Alix vend une lampe à Lucas, elle lui fait un prix pour l’anniversaire d’Emma. Elle lui demande ce qu’il fait ce soir, Lucas dit avoir invité la maman d’Emma. Ulysse emballe la lampe avec le numéro du jour du Midi Libre…

Thierry reçoit une nouvelle fois les Beaulieu. Il annonce avoir découvert qu’ils possédaient une arme, un fusil acheté par leur père en 1974. Ils disent qu’ils ne savent pas où il est et qu’il l’a surement vendu… Thierry annonce qu’il n’y a aucune trace de vente alors qu’une déclaration est obligatoire. Thierry veut venir vérifier sur place, Jeanne refuse et rappelle que c’est une propriété privée. Elle annonce que sans l’autorisation d’un juge, il ne mettra pas un pied dans leur demeure ! Sur le chemin du retour, Henri veut se débarrasser du fusil mais Jeanne refuse et lui dit d’arrêter d’être négatif. Henri dit qu’il craint pour sa vie à chacune de ses idées ! Jeanne s’inquiète de la photo du film dans le journal, elle dit que si « elle » tombe dessus, ils sont fichus.

Inès est avec Gary et Enric. Elle vante les mérites de son patron. Gary dit être sur un gros coup, il ne peut pas encore leur en parler. Inès les invite au restaurant pour fêter sa première paie.

Guillaume retrouve Johanna. Il remarque qu’elle est mal à l’aise… Johanna lui dit qu’elle a passé un super moment mais elle va être en plein divorce. Il dit être d’accord pour juste passer de bons moments ensemble, il n’a pas envie de se mettre en couple. Johanna est soulagée, ils passent la soirée ensemble. Il la fait jouer au babyfoot ! Johanna est ravie de se défouler, elle décide de rentrer seule.

Emma souffle ses bougies, Lucas lui offre son cadeau. Emma est ravie en découvrant la lampe. Nathalie échappe une coupe en voyant la photo dans Midi Libre : elle reconnait sa maman !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, Johanna avance, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.