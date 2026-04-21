Plus belle la vie spoiler : la vérité sur Diane éclate, Gabriel agressé ! (22 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 22 avril 2026 – La vérité sur Diane va éclater demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode du mercredi 22 avril 2026, grâce aux dossiers récupérés par Luna et Idriss à l’hôpital, Gabriel découvre ce que la femme de Fabrice Gallieni cache depuis le début, et certainement le mobile du crime !











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Gabriel révèle avoir identifié dans le sang des mères d’Idriss et de Félix la présence d’un immunosuppresseur, absent des traitements classiques du diabète de type 1. Diane leur aurait donc administré un médicament sans lien avec leur maladie.

Ulysse en déduit qu’elle collaborait probablement directement avec un laboratoire pour tester des produits. Gabriel acquiesce : cela expliquerait aussi ses déplacements au domicile des patients pour pratiquer les injections. Luna fait remarquer que cela constituerait un mobile sérieux. Ulysse va plus loin : selon lui, c’est bien plus qu’un mobile, c’est une véritable bombe qu’il compte bien utiliser au procès !



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Dans le bureau du président de la cours d’assise, Ulysse remet les nouveaux éléments accablants sur Diane et annonce qu’il demande à la réinterroger à la barre. Alice comprend que ça se complique et que sa cliente est certainement impliquée dans le meurtre de son mari ! Quand elle l’interroge et lui parle de Simon Dutoit, Diane se braque et s’en va.

Plus tard au cabinet médical, Gabriel explique à Ulysse avoir regardé les dossiers médicaux d’autres patients de Diane Gallieni et c’est le même constat ! Il a aussi découvert qu’elle avait un contrat avec un laboratoire et qu’elle était payée ! Gabriel assure à Ulysse qu’il finit son rapport et il lui envoie en vue de l’audience du lendemain.

Mais quand Ulysse s’en va, un homme cagoulé entre dans le bureau de Gabriel pour l’agresser !